SAP: Anleger quittieren Qualtrics-Übernahme mit Abschlägen – wie geht es nun weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Als die Anleger am frühen Montagmorgen die Möglichkeit hatten, auf die von SAP veröffentlichte Übernahme von Qualtrics für acht Milliarden US-Dollar zu reagieren, taten sie es, indem sie den Verkaufsknopf drückten. Die SAP-Aktie, die am Freitag noch solide über dem Niveau von 95,00 Euro notiert hatte, starte mit einem kleinen Gap, knapp unterhalb der Marke von 94,00 Euro in den Handel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.