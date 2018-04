SAP Analyse: Glänzende Aussichten

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Frisch am Dienstag hat Europas größte Softwareschmiede SAP frische Quartalszahlen vorgelegt und glänzt mit einem besseren Geschäft. Doch der starke Euro belastet merklich, der Konzern leidet unter dem relativ starken Euro und so auch die Bilanz. In den ersten drei Monaten kann der DAX-Konzern einen Umsatz von rund 5,26 Milliarden Euro ausweisen, das etwas weniger ist als noch ein Jahr zuvor. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Rafael Müller, direktbroker.de.