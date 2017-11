SAP Analyse: Geben Bullen jetzt auf?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Liebe Trader,

Bis Mitte dieser Woche hielt sich die Aktie der Softwareschmiede SAP noch in einem ungebrochenen Aufwärtstrendkanal auf, ist am Donnerstag jedoch herausgerutscht und hat diesen folglich verlassen. Damit könnte sich die Abgabeserie seit den Jahreshochs von 100,70 Euro nun weiter fortsetzen und macht den Weg für Verkäufer kurzfristig frei. Übergeordnet ist der Langfristtrendkanal seit Ende 2008 aber intakt, sodass die laufende Abwärtsbewegung nur einen zwischengeschalteten Konsolidierungscharakter aufweist.

Short-Chance:

Die Ausgangslage für ein Short-Szenario ist nach aktueller Betrachtung bereits gegeben, vorsichtshalber wird ein Short-Einstieg aber erst unterhalb von 94,96 Euro anvisiert. Nur dann dürfte die Signallage für einen Rücksetzer in Richtung 92,71 Euro ausreichend sein und kann über entsprechende Short-Instrumente nachgehandelt werden. Die Haltedauer beträgt nur wenige Wochen und ein passendes Stop-Niveau sollte die Marke von 96,38 Euro zunächst noch nicht unterschreiten. Auf der Oberseite kann ein Rücklauf an die Jahreshochs bei 100,70 Euro nur gelingen, sofern die aktuellen Wochenhochs von 98,45 Euro nachhaltig überwunden werden. Im weiteren Verlauf sollte das Wertpapier von SAP seine Fühler in Richtung 110,00 Euro ausstrecken.

Ein Beitrag von Rafael Müller, direktbroker.de.