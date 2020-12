SAP Aktie: Das sieht nicht gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Bei der SAP-Aktie ist weiterhin keine Besserung in Sicht. Seit einigen Wochen bewegt sich der Kurs in Wellen um die 100-Euro-Marke. Weder Bullen noch Bären können sich einen entscheidenden Vorteil herausarbeiten. In den letzten Tagen hatte die Aktie wieder vermehrt mit Abgaben zu kämpfen und droht nun erneut unter die 100-Euro-Marke abzusacken. Dann müssten die Anleger aufpassen, dass der Kurs nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



