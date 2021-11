SAP-Aktie: Das könnte bitter werden!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Für die SAP-Aktie scheinen wieder dunkle Tage anzubrechen. Gerade erst konnte das Papier sich von heftigen Korrekturen im September wieder erholen, da bekamen die Anleger jüngst den nächsten Kursrutsch in Richtung Süden zu sehen. Im Zuge von Corona-Ängsten ging es zuletzt am Freitag um weitere 3,84 Prozent in die Tiefe.

Damit schlug das Papier sich im Vergleich zum Dax noch recht wacker, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung