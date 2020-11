SAP Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Seit Ende Oktober befinden sich die Märkte in einem Aufschwung. Der DAX hat seit der Monatswende mehr als 15 Prozent hinzugewonnen. In den letzten Tagen ist die Kurve zwar etwas abgeflacht, trotzdem ist die Aufwärtstendenz ungebrochen. Beim DAX-Schergewicht SAP werden diese Vorgaben aber weitestgehend ignoriert. Nach dem Megacrash im Oktober kam es in einem freundlichen Gesamtmarkt zwar zu einem raschen Rebound ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung