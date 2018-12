SAP-Aktie: Auch hier trübt sich das Chartbild ein!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Der DAX gibt heute die Richtung vor, der Kurs bewegt sich weiter nach unten und hat die 11.000-Punkte-Marke unterschritten. Die SAP-Aktie befindet sich ebenfalls im Rückwärtsgang und verliert am Vormittag mehr als 2 %. Neue Unsicherheiten hat es am Markt eigentlich nicht gegeben, weiterhin belasten der Handelsstreit und der Brexit. Trotzdem könnte nun der laufende Aufwärtstrend in Schwierigkeiten geraten.

Ein Beitrag von Maximilian Weber.