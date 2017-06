SAP: Aktie vor gewaltigem Ausbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

SAP konnte in den vergangenen Handelstagen mehrfach einen neuen Allzeitrekord aufstellen. Dabei sind die Kurse gerade aus Sicht charttechnischer Spezialisten in herausragender Weise aufwärts gelaufen. Seit Monaten klettern die Notierungen entlang einer mustergültigen Aufwärtstrendgeraden, ein Trendbruch scheint nicht in Sicht. Deshalb gehe es jetzt bereits um die Eroberung der runden Marke von 100 Euro, die eine neue Dynamik in Gang setzen könnte. 80 % der Bankanalysten sehen die Entwicklung offenbar ähnlich und setzen die Aktie auf die Einstufung „Kaufen“. 20 % wollen „Halten“, während niemand verkauft.

Aufwärtstrend ist mächtig

Die Kurse befinden sich durch die jüngste Dynamik in allen wichtigen zeitlichen Dimensionen im Aufwärtstrend. Damit ruht der Hausse-Modus auf breiten Schultern. Zudem ist die Stärke vor allem in langfristiger Perspektive beeindruckend. Gut 11 % Abstand zum GD200 zeigen an, dass die längerfristige Trendentwicklung relativ gut abgesichert ist.

Kursziel ist demnach vor allem das neue Allzeithoch von 96,30 Euro, erreicht am 2. Juni 2017. Darüber wäre nach Ansicht charttechnischer Spezialisten der Angriff auf 100 Euro zu erwarten, womit sich dann sogar Potenzial bis mindestens 110 Euro ergeben würde. Die Aufwärtstrends sollten zu neuen Rekordhochs führen.

Die Aktie von SAP ist grundsätzlich im grünen Bereich.

