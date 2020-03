SAP-Aktie: Wo geht die Reise hin?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

In der langfristigen Betrachtung befindet sich die Aktie des DAX-Schwergewichts SAP bereits seit dem Jahr 2008 im Aufwärtstrend. Seinerzeit war die Aktie noch etwa 25 Euro wert, inzwischen hat sich der Wert mehr als vervierfacht. Am 19. Februar erreichte der Titel seinen bisherigen Höchststand bei 129,56 Euro. Die letzten Tage haben den Kurs in einem schwachen Gesamtmarkt aber wieder deutlich zurückkommen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



