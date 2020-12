SAP Aktie – Wo bleibt die Reaktion?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Hü und hott in der SAP-Aktie! Nach dem starken Kurseinbruch am 26. Oktober steht weiterhin ein dickes Minus bei der Aktie der deutschen Software-Schmiede an. Immerhin konnte die SAP-Aktie noch Anfang September einen Kurs von 140 Euro erreichen. Aktuell pendelt der Wert weiterhin knapp über der 100 Euro hin und her.

Erholungen treffen hierbei auf Widerstand. Am 17. und 18. Dezember wurde ...



