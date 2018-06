SAP-Aktie: Wissenswertes zum Softwarekonzern!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Nur acht Prozent des Streubesitzes des wertvollsten deutschen Unternehmens sind in deutscher Hand. Anleger aus Großbritannien und Irland sind mit 17 Prozent am stärksten an SAP beteiligt. Alle nordamerikanischen Anleger zusammen halten 16 Prozent am Softwareriesen, wobei hier anzumerken ist, dass 29 Prozent des Streubesitzes von privaten, nicht identifizierbaren Anlegern gehalten werden. Dennoch zeigt dieses Beispiel, dass nur wenige Deutsche in ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Lukas Burmester.