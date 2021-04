SAP Aktie: Wirklich „ausgezeichnet“?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Am Donnerstag veröffentlichte SAP die Zahlen für das 1. Quartal 2021. Und man habe einen „ausgezeichneten Start ins Jahr 2021" verzeichnet, so SAP selbst. Ist das so? Ein erster Blick auf die neuen Zahlen fällt differenziert aus. Denn die Umsatzerlöse sind um 3% gesunken auf ca. 6,35 Mrd. Euro. Die Veränderung lag sowohl gemäß Rechnungslegungsstandard IFRS als auch gemäß Rechnungslegungsstandard Non-IFRS



