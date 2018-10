SAP-Aktie: Welche Zahlen kann man erwarten?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

An diesem Donnerstag richten sich die Blicke auf das deutsche Vorzeigeunternehmen SAP. Der Walldorfer Softwareriese eröffnet die Berichtssaison im DAX und gewährt Einblick in die Zahlen zum dritten Quartal des laufenden Jahres. Erwartet wird ein Quartalsumsatz in Höhe von knapp 6 Mrd. Euro (Q3/17: 5,59 Mrd. Euro). Die größten Zuwächse werden hierbei wieder einmal auf den Bereich Cloud entfallen. Beim Verkauf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.