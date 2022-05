SAP-Aktie: Was ist hier los?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die SAP-Aktie fällt heute um knapp 4%, das liegt aber zum Großteil am Dividendenabschlag in Höhe von 2,45 Euro. Langfristig ist SAP an der Börse ein Gewinner. Denn: SAP-Aktien haben in den vergangenen zehn Jahren per saldo +73,9% an Wert gewonnen, was einer jährlichen Performance von im Mittel +5,7% entspricht. Aus einem Investment in Höhe von 10.000 Euro wären 17.394 Euro...