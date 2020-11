SAP Aktie: Was ist da eigentlich los?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Starke Nerven brauchen derzeit die Besitzer von SAP Aktien. Denn seit Tagen halten die Strategie-Aussagen des SAP-Chefs Christian Klein und der Aktien-Großeinkauf von SAP-Gründer Hasso Plattner die Börse in Atem. Das verursachte ein Auf und Ab der SAP-Aktie. Auch von dem Börsenfeuerwerk am Montag konnte die SAP-Aktie nicht so deutlich profitieren wie andere Börsen-Titel. Darauf verwies das Anlegermagazin „deraktionaer.de“ am Dienstag.

Finanztrends Video zu SAP



mehr >

Überwindet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!