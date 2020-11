SAP-Aktie: Vieles wird sich ändern!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die Geschäfte des Software-Reisen SAP werden in einigen Jahren wohl kaum noch zu erkennen sein. Alles im Konzern bewegt sich derzeit in Richtung Cloud, was die Geschäftszahlen kurzfristig spürbar unter Druck setzt. Langfristig erwartet das Management sich jedoch große Chancen von der Technologie und hält deshalb am derzeitigen Kurs fest. Der soll nicht nur von SAP selbst getragen werden. Auch die ...



