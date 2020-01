SAP Aktie: Überraschender Abschied!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Wie SAP vor Kurzem bekanntgab, wird der Software-Konzern seine Standorte in Freiberg am Necker und Herrenberg aufgeben. Diese Nachricht kam für die meisten Beobachter recht überraschend. Anscheinend wurde selbst die Stadt Freiberg nicht im Voraus darüber informiert. SAP plant, die beiden Standorte künftig in Gerlingen in der Nähe von Stuttgart zu bündeln. Arbeitsplätze sollen dabei keine verlorengehen.

Die Gerlinger freut’s!

