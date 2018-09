SAP-Aktie: Steht uns eine Kurskorrektur bevor?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Im Juli setzte bei der SAP-Aktie ein leichter Abwärtstrend ein, der sich nach einer Doppelbodenformation im September in einen Aufwärtstrend wandelte. Aktuell liegt der Kurs über dem Bollinger Band und hat gestern ein neues Jahreshoch bei 107,54 Euro erreicht. Eine Korrekturbewegung wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen eintreten, was den Kurs zurück in das Band bringen sollte. Die gleitenden Durchschnitte liegen ...

Ein Beitrag von Maximilian Weber.