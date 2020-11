SAP-Aktie: Startet die Aktie jetzt wieder durch?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Enttäuschende Zahlen bei SAP hatten an der Börse genau den Effekt, den man erwarten würde. Mit den Kursen ging es rapide bergab, innerhalb kürzester Zeit verlor der Titel um rund 20 Prozent an Wert. Es dauerte nicht lange, bis die ersten Beobachter davor warnten, dass noch weitere Ausflüge in Richtung Kurskeller anstehen könnten. Der Blick in die absehbare Zukunft sieht eher ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



