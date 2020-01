SAP Aktie: Schönes Plus!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Am letzten Handelstag der Woche ging die SAP-Aktie mit einem schönen Tagesgewinn von 3,52 Euro bzw. rund 2,9% aus dem Xetra-Handel ins Wochenende. Interessanterweise hatte die Aktie nicht etwa durch eigene Geschäftszahlen Rückenwind erhalten. Dazu die Anmerkung: Die vorläufigen Zahlen für das 4. Quartal und das Gesamtjahr 2019 will SAP laut eigenen Angaben am 28. Januar veröffentlichen. Um 10:00 Uhr soll ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung