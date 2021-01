SAP Aktie: Schnellerer Umstieg auf Cloudlösungen geplant

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

SAP meldete durchwachsene Zahlen. In den ersten 9 Monaten konnte der Umsatz nur um 1,5% auf 19,8 Mrd € angehoben werden. Am stärksten litt das Segment Concur, da Geschäftsreisen praktisch zum Erliegen kamen. Regional hat sich EMEA (insbesondere Deutschland, Niederlande und die Schweiz) gut entwickelt. In Amerika stagnierte der Umsatz. Aufgrund von geringeren Kosten im Bereich Restrukturierung und Einkommenssteuer, waren Gewinn



