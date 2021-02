SAP-Aktie: Schnelle Erholung!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die SAP-Aktie steigt an der Kurstafel. Am Donnerstag überwand der Titel die 110-Euro-Marke – nach dem Rücksetzer auf knapp 105 Euro am 29. Januar eine schnelle Erholung.

Einige User des Finanztrends-Forums erwarten langfristig einen Kursanstieg und befürworten größtenteils die Idee des Softwarekonzerns, mit den Einnahmen aus dem Börsengang seiner US-Tochter Qualtrics Schulden abzubauen. Die Aussicht auf eine höhere Dividende stimmt jedoch nicht



