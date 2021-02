SAP-Aktie: Schlechte Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Nachdem der Kurs der SAP-Aktie Mitte 2020 bis um 32,87 % abstürzte, erholte sich die Aktie wieder etwas. Der Kurs bewegte sich in mittelfristiger Sicht in einem Aufwärtstrendkanal. Dieser bildete sich aus immer höher schließenden Hoch- und- Tiefpunkten. Zudem kaufen die Anleger sich fortlaufend in den Kurs ein und steigern somit den Preis durch die erhöhte Nachfrage.