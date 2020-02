SAP Aktie: SAP verschafft seinen Kunden mehr Luft!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Bei vielen Unternehmen macht sich die IT große Sorgen um Software von SAP. Noch bis vor Kurzem befürchteten viele Geschäftskunden, dass die Wartung für die Business Suite 7 Ende 2025 eingestellte werden könnte. In der Folge stünden teure und aufwendige Umrüstungen an. Nun kündigte SAP jedoch an, die Wartung für die Software noch bis Ende 2027 anzubieten. Die Kundschaft hat also ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



