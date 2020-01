SAP Aktie: SAP in ruhigen Gewässern!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Der Januar verläuft für SAP und seine Anleger bisher eher ruhig. So gab es an der Börse bisher nur leichte Bewegungen zu sehen und auch der Patchday im laufenden Monat ist kaum der Rede wert. Zwar wurden einige Sicherheitslücken geschlossen, welche als „mittelschwer“ eingestuft wurden. Klaffende Lücken wie bei Microsoft gab es jedoch nicht, was sowohl für Anwender als auch Aktionäre ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



