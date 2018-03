SAP Aktie: SAP räumt “Unregelmäßigkeiten” ein!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Liebe Leser,

das deutsche Softwareunternehmen SAP meldet sich zu Wort zu Korruptionsvorwürfen in Südafrika. Dem Konzern wird vorgeworfen, seit 2014 unüblich hohe Kommissionen an Firmen gezahlt zu haben, die politisch bestens vernetzt sind. Ein Schuldeingeständnis in dieser Sache gibt es nach wie vor nicht, in einer aktuellen Stellungnahme räumt SAP aber ein, dass Untersuchungen Anzeichen von Fehlverhalten zu Tage gefördert hätten.

Allerdings habe ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.