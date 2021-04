SAP-Aktie: Q1-Zahlen 2021, Ausblick und 1 neue Partnerschaft

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet A":

Für SAP (WKN: 716460) reißen die positiven Meldungen derzeit nicht ab. Erst kürzlich konnte mit Alphabet (WKN: A14Y6F) (früher Google) ein neuer Großkunde gewonnen werden.

Die Aktie ist in den vergangenen zehn Jahren mit mehr als 158 % stärker als der DAX gestiegen (14.04.2021). Doch wie verlief das erste Quartal 2021, können die Prognosen eingehalten werden und was plant SAP weiterhin?

SAP im ersten Quartal 2021 mit gemischten Zahlen

Die Börse nahm die vorläufigen SAP-Zahlen zum ersten Quartal 2021 sehr positiv auf. Dies lag vor allem an der Steigerung des Gewinns je Aktie (+32 %) und des bereinigten operativen Gewinns (+24 %). Die bereinigte operative Gewinnmarge verbesserte sich so um 4,9 Prozentpunkte. Für die Börse ist die Gewinnentwicklung entscheidend.

Pandemiebedingt gab SAP im Vergleich zum Vorjahresquartal weniger Geld für Geschäftsreisen und Events aus. Diese Einsparungen wirkten sich ebenfalls positiv auf die Gewinnmarge aus. SAP erzielte zudem Fortschritte beim Ausbau seines besser planbaren Geschäfts. Sein Anteil verbesserte sich um zwei Prozentpunkte auf nun 78 %.

Positiv fällt weiterhin das Wachstum des Cloudgeschäfts auf. Es steigerte seinen Umsatz um 7 %. Softwarelizenzerlöse verbuchten ebenfalls einen Zuwachs um 7 %. Doch absolut betrachtet fallen die Zahlen nur gemischt aus. So sank der Konzernumsatz in Summe um 3 %. Das Betriebsergebnis fiel aufgrund von aktienbasierten Vergütungen sogar um 21 %.

„Das erste Quartal 2021 war in vielerlei Hinsicht einzigartig. Wir hatten beim Auftragseingang für das Cloudgeschäft und die Softwarelizenzen das höchste Wachstum seit fünf Jahren und verzeichneten beim Betriebsergebnis (Non-IFRS) und bei der operativen Marge (Non-IFRS) den stärksten Anstieg seit zehn Jahren. Mittelfristig wird die beschleunigte Umstellung der SAP auf das Cloudgeschäft das Umsatzwachstum beschleunigen und unserem Unternehmen deutlich mehr Widerstandsfähigkeit und Planungssicherheit verleihen“, so SAPs Finanzvorstand Luka Mucic.

SAP hebt den Ausblick für 2021 an

Aufgrund der positiven Entwicklung des Cloudgeschäfts geht SAP jetzt von einem Cloud- und Softwareumsatz von 23,4 bis 23,8 Mrd. Euro aus. Zuvor waren es 23,3 bis 23,8 Mrd. Euro und im letzten Jahr 23,23 Mrd. Euro. Das Cloudgeschäft für sich genommen soll nun währungsbereinigt um 14 bis 18 % auf 9,2 bis 9,5 Mrd. Euro (zuvor: 9,1 bis 9,5 Mrd. Euro) zulegen.

Für das bereinigte Betriebsergebnis werden 7,8 bis 8,2 Mrd. Euro erwartet, was einem Rückgang um 1,0 bis 5,8 % entsprechen würde.

Neue Partnerschaft mit Dediq



SAP verkündete zudem eine neue Kooperation mit der Dediq GmbH. Zusammen wollen sie ein Gemeinschaftsunternehmen (Financial Service Industry) gründen. Dediq wird 500 Mio. Euro mit einbringen.

Gemeinsam wollen sie für die Banken- und Versicherungsbranche spezifische Lösungen entwickeln. Dabei stehen Cloud- und Digitalisierungsangebote im Vordergrund.

