SAP Aktie: Noch ist nichts entschieden!

Die SAP-Aktie ist in der zweiten Junihälfte daran gescheitert, das am 19. Februar bei 129,60 Euro ausgebildete Allzeithoch ein weiteres Mal zu erreichen. Bis auf 127,78 Euro konnte der Wert am 23. Juni vorrücken. Dann setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein. Sie führten zur Ausbildung eines Shootingstars, der am Folgetag bärisch aufgelöst wurde.

Mit den Konsequenzen dieser Entwicklung kämpfen die Bullen noch



