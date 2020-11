SAP-Aktie: Noch immer kein Grund zur Entwarnung!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die jüngsten Quartalszahlen von SAP sorgten für erdbebenartige Reaktionen an der Börse. Die Gewinne bei dem Software-Riesen sind regelrecht eingebrochen, was die Aktie tief in rote Vorzeichen schickte. Es dauerte nicht lange bis einige Analysten von einer vorübergehenden Schwächephase redeten. Mancherorts wurde der Titel aufgrund der niedrigen Kurse gar zum Kauf empfohlen und es wurde auf eine baldige Erholung eingestimmt. Von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



