SAP-Aktie: Na endlich!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

SAP-Kunden haben jetzt Zugang zur IBM-Technologie und Beratungsdiensten. Im Rahmen einer erweiterten Partnerschaft zwischen den beiden IT-Abteilungen wird ein hybrides Cloud-Modell unterstützt, das die Migration kritischer Workloads an Lösungen von SAP in die IBM-Cloud ermöglicht. Als Premium-Anbieter wird IBM der erste Anbieter für die Cloud sein, die Infrastruktur-, Geschäftstransformations- und Anwendungsmanagement-Services als Teil von „Rise with SAP“ anbieten wird, heißt es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung