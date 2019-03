SAP Aktie: Markttechnischer Ausblick!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die SAP Aktie befindet sich nach dem guten Start ins neue Jahr nun wieder auf dem Weg in Richtung dreistelligen Kursbereich. Die Aktie notiert aktuell aber noch bei etwa 95 Euro. Die beiden Durchschnittslinien (38; 100) liegen unter dem Kurs. Die 200-Tagelinie stellt an der Oberseite einen Widerstand dar. Sie verläuft seitwärtsgerichtet und zeigt damit fast einen horizontalen Widerstand an.

Durchschnittslinien haben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.