SAP-Aktie: Lohnt sich hier ein Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die SAP-Aktie ist weiter auf der Suche nach einem tragfähigen Boden. Seit der jüngsten Zwischenbilanz bestimmen die Bären das Kursgeschehen. Sie haben den Kurs um mehr als 12 Prozent zurückkommen lassen, da die Erwartungen nicht in Gänze erfüllt werden konnten. Bei einem so hoch bewerteten Unternehmen wie dem DAX-Schwergewicht SAP kann eine noch so kleine Abweichung von den Marktschätzungen zu starken ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung