SAP Aktie: Kommt jetzt die Korrektur?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die SAP-Aktie konnte vor Ostern mit der 50-Tagelinie einen wichtigen Widerstand erreichen und diesen auch signifikant überwinden. Damit setzte sich die nach dem Tief vom 16. März bei 82,13 Euro gestartete Erholung weiter fort. Auch der Start in die verkürzte Osterwoche verlief am Dienstagmorgen positiv, denn die Aktie konnte sich in der Spitze bis auf 113,56 Euro verbessern.

Allerdings ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung