SAP Aktie: Kläglich gescheitert – Absturzgefahr!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Bei der SAP-Aktie herrscht auf der Bullenkoppel wieder Alarmstimmung, denn die Lage ist durchaus als ernst und gefährlich einzustufen. Nachdem die Aktie in der Vorwoche die 50-Tagelinie bei 110,40 Euro überwunden hatte, setzte am Freitag der Test des überwundenen Widerstands von oben ein. Er wurde von den Käufern in dieser Woche jedoch kläglich verloren.

Die Aktie fiel am Montag wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung