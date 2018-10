SAP-Aktie: Kann der Absturz verhindert werden?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die Aktie von SAP ist am Montag minimal nach unten gesackt. Allerdings sind die Rücksetzer nicht bedeutend, da der Wert noch immer eine wichtige Grenze relativ sicher verteidigen konnte. Konkret: Die Aktie findet sich in Höhe von 95 Euro wieder, nachdem es seit Anfang Oktober um etwa 10 % nach unten gegangen war. Dabei sollten die Notierungen in den kommenden Wochen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.