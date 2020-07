SAP Aktie: Jetzt wieder auf neue Hochs?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die SAP-Aktie erreichte am 21. Juli ihr aktuelles Allzeithoch. Es wurde bei 143,20 Euro ausgebildet und lag damit leicht über dem letzten Allzeithoch, das am 9. Juli bei 139,72 Euro ausgebildet worden war. Im Anschluss an das neue Hoch setzten Gewinnmitnahmen ein. Sie ließen den Kurs bis zum 24. Juli auf 137,18 Euro zurückfallen.

Damit wurde klar, dass das alte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung