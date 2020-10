SAP-Aktie: Jetzt teilt die Konkurrenz aus!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

SAP liegt derzeit ein wenig am Boden und nimmt als wichtigster Titel den DAX gleich mit in Richtung Keller. Nach den enttäuschenden letzten Zahlen verlor die Aktie des Software-Riesen am Montag zeitweise um 20 Prozent an Wert. Das scheint für die Konkurrenz der optimale Zeitpunkt zu sein, um etwas gegen das deutsche Unternehmen zu sticheln. Der Salesforce-Chef Mark Benioff ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



