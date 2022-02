SAP-Aktie: Jetzt einsteigen?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Seit Jahresbeginn hat die Aktie von SAP über zwölf Prozent an Wert verloren. Die SAP-Aktie hat am Donnerstag in einem schwachen Marktumfeld nach detaillierten Zahlen besonders stark gelitten. Insbesondere die allgemeine Schwäche von Tech-Titeln, macht auch SAP zu schaffen. Und die Aussicht auf mittelfristig deutlich höhere Zinssätze sorgt für Verkaufsdruck.

Tiefster Stand seit April 2021

Die Aktie des Walldorfer Unternehmens fiel in der



