SAP Aktie: Hier steckt Potenzial!

Nach dem historischen Kurseinbruch im Oktober und dem Rückfall auf ein 7-Monats-Tief bei 90,65 Euro geht es bei SAP seit der Monatswende wieder sukzessive nach oben. Die Aufwärtsdynamik hält sich zwar in Grenzen, doch inzwischen haben die Anleger das Papier wieder in den dreistelligen Kursbereich zurückgeführt. In der vergangenen Woche ging die Aktie an drei aufeinanderfolgenden Tagen oberhalb der 100-Euro-Marke aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



