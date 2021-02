SAP-Aktie: Hier ist Vorsicht geboten!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die Aktie des DAX-Schwergewichts SAP verliert am Mittwoch weitere 3,62 Prozent, nachdem es bereits am Dienstag leichte Kursverluste gegeben hat. Damit gerät nun auch der seit Anfang November bestehende Aufwärtstrend in Gefahr. Der Kurs droht unter die Trendlinie zu kippen, womit sich auch das in den letzten Wochen mühsam aufgebaute Chartbild wieder eintrüben würde. Durch den jüngsten Kursabfall hat sich im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!