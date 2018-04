SAP Aktie: Guter Start in die neue Woche!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die Aktie von SAP konnte am Montag bei Handelsstart ein Plus von rund einem Prozent aufs Parkett legen. Das klingt an sich noch nicht besonders spannend, doch konnte das Papier dabei einen Widerstand bei 86 Euro recht deutlich hinter sich lassen. Das könnte jetzt den Weg freimachen für weitere Zugewinne, das 4-Wochen-Hoch bei 88,39 Euro ist jetzt in greifbare Nähe gerückt. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.