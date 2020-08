SAP Aktie: Gelingt jetzt der Ausbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die SAP-Aktie ging in eine Konsolidierung über, nachdem sie am 21. Juli ihr aktuelles Allzeithoch erreicht hatte. Es wurde bei 143,20 Euro ausgebildet und lag damit nur leicht über dem letzten Hoch, das am 9. Juli bei 139,72 Euro ausgebildet worden war. Mehrfach waren die Bullen in den vergangenen Tagen bemüht, die Korrektur zu beenden – bislang vergeblich.

Heute notiert



