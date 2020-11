SAP Aktie – Ganz stark!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

War es das schon? Nach der Gewinnwarnung bei SAP scheint nun wieder Ruhe einzukehren! Die Verkäufer haben sich von ihren Positionen getrennt! Und die Aktie konnte sich der in der abgelaufenen Börsenwoche sogar wieder deutlich erholen! Zumindest steht per Wochenschlusskurs von 97,25 Euro gegenüber dem vorherigen Wochenschlusskurs bei 91,49 Euro ein Zugewinn von 5,76 Euro auf dem Kurszettel oder ein Plus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



