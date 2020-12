SAP Aktie – Gaia-X – Die Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Derzeit reagiert die SAP-Aktie kaum noch auf Nachrichten. Der Wert pendelt um die runde Marke von 100 Euro hin und her! Dabei sind die News durchaus wegweisend! Denn erklärtes Ziel des deutschen Software-Riesen ist es, mehr in die “Cloud” zu investieren und so die Kundenbindung zu erhöhen! Ein Meilenstein auf diesem Weg ist nun die Ankündigung einer Datenplattform, einer “Cloud” für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung