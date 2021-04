SAP-Aktie: Folgende Marke kommt in den Fokus!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

SAP – altes Hoch kann erreicht werden!

Bei der SAP-Aktie kommt nun das alte Kurshoch von etwa 143,00 EUR in den Fokus. In diesem Bereich haben sich 2020 die Bullen die Zähne ausgebissen. So kam es im Anschluss zu einem massiven Abfall auf 89,93 EUR. Doch von dort an schafft es SAP eine Stabilisierung ins Leben zu rufen und sogar die 200-Tage-Linie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung