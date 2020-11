SAP Aktie – Fantastisch!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Das ist Börse! Einmal himmelhoch jauzend – und dann zu Tode betrübt! Die Anleger haben die SAP-Aktie nach der jüngsten Gewinnwarnung brutal abgestraft! Der Wert knickte kräftig ein! Doch mit dem Abverkauf besteht auch durchaus eine neue Chance bei SAP! Denn was will eigentlich der Konzern? Das Unternehmen geht seinen Weg und dieser richtet sich vornehmlich an den Kunden aus. Und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



