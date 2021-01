SAP Aktie: Erst mal Zähne zusammenbeißen!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Wegen der Corona-Krise war Europas wertvollster Tech-Konzern SAP in die Bredouille geraten. Gleich zweimal hatten die Walldorfer ihre Jahresprognose einstampfen müssen. Die Aktie gab daraufhin merklich nach.

Am Freitag hat SAP nun einen ersten Einblick in seine Jahresbilanz gegeben. Und die fällt dank eines soliden vierten Quartals gar nicht mal so schlecht aus. So erreichte SAP auf Jahressicht seine eigenen Erwartungen. Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



