SAP Aktie: Enormes Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

SAP hat die Eckdaten für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres geliefert. Der Markt hat die Aktie um fast 2 % nach oben geschickt, scheint also in den ersten Momentaufnahmen mit den präsentierten Ergebnissen zufrieden zu sein. Die Chance auf weitergehende Kursgewinne, so die Meinung von Analysten, scheint dennoch erheblich zu sein. Denn:

So hat etwa das in diesem Zusammenhang vielbeachtete Analysehaus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung