SAP-Aktie: Endlich wieder gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Um den Software-Riesen SAP war es in den letzten Wochen ruhig geworden, was sich auch auf den Aktienkurs auswirkte. Die SAP-Aktie trat nur so auf der Stelle und konnte sich von der 100-Euro-Marke nicht spürbar absetzen, weder nach oben noch nach unten. Zur neuen Woche gibt es nun aber endlich frische Signale.

Laut einer Börsenmitteilung wird SAP seine Tochter Qualtrics wie im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung