SAP Aktie – Da ist viel Potenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die Gewinnwarnung von SAP hat mächtig Vertrauen gekostet! So wurde an einem Handelstag ein hoher Börsenwert vernichtet! Die SAP-Aktie fiel von rund 124 Euro bis auf ein Tief bei knapp 90 Euro. Doch der starke Abverkauf der SAP-Aktie scheint nicht berechtigt zu sein! Zumindest sehen das so mehrheitlich die Analysten der Banken und Research-Häuser! Erst in der vergangenen Woche meldeten sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung